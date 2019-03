Escola de Música da Orquestra Sinfônica abre inscrições para Ospa Jovem e Banda Sinfônica

A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre está com inscrições abertas para a Ospa Jovem e a Banda Sinfônica. De hoje (27) ao dia 10 de abril, jovens instrumentistas interessados podem realizar sua inscrição, gratuita e online. Nesta edição, há 29 vagas disponíveis. Para a Ospa Jovem, o processo contempla as modalidades de violino, viola de arco, oboé, fagote, trompa e tuba. Já para a Banda Sinfônica, a Escola oferece vagas de flauta, flautim, oboé, clarinete, requinta, clarinete baixo, saxofone soprano, saxofone alto, saxofone tenor, saxofone barítono, fagote, trompete, cornet, trompa, trombone tenor, trombone baixo, eufônio, tuba e tímpano e percussão.

A seleção avalia o desempenho dos candidatos em audição, agendada depois do envio da ficha de inscrição. A nota mínima para a aprovação é sete. Após o encerramento das inscrições, a Secretaria da Escola de Música da Ospa enviará a confirmação por e-mail com o horário da audição.

Podem se inscrever para a seleção músicos da comunidade em geral, a partir dos 12 anos (completos até a data final do processo). O edital em que está especificada a documentação necessária pode ser acessado no site da orquestra. Os interessados também devem possuir o instrumento musical da vaga para a qual concorrem e estar matriculados no Ensino Regular ou ter concluído o Ensino Médio. Conforme especificações contidas no edital, é necessário ter domínio da execução do instrumento escolhido, da leitura de partitura musical e tempo disponível para ensaios.

A Ospa Jovem iniciará a preparação em 24 de abril, às 18h e a Banda Sinfônica começará no dia 30 do mesmo mês, às 18h. Os encontros ocorrem na Sala de Ensaios da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1501 — Bairro Praia de Belas).

Deixe seu comentário: