Escola de Porto Alegre implanta educação financeira em sala de aula

A Escola Cristã Reverendo Olavo Nunes, localizada no bairro Santa Maria Goretti, em Porto Alegre, começa o ano oferecendo novos serviços à população. A ampliação do Ensino Fundamental II, com a abertura de uma turma do 6º ano, é uma das principais novidades implantadas.

Além disso, outro diferencial será a multidocência a partir do 5º ano. De acordo com Carla Andrade, diretora da escola, o objetivo é oferecer um serviço ainda mais qualificado aos alunos. “Geralmente, as instituições têm a divisão de professores por disciplinas no ano seguinte. Acreditamos que da maneira que iremos fazer agora, o aprendizado será mais efetivo”.

Para a turma do 6º ano, outra inovação: os alunos terão aulas de educação financeira na grade curricular. Uma vez por semana, serão abordados temas como planejamento financeiro e planilhas de custos, entre outros assuntos. “É fundamental que as crianças tenham esse tipo de consciência desde cedo para que se tornem adultos responsáveis e organizados com relação ao dinheiro e a tudo que o envolve”, ressalta Carla.

Única escola de Porto Alegre a utilizar o Sistema Mackenzie de Ensino, a Olavo Nunes adota como modelo pedagógico o cognitivo-interacionista, onde o aluno interage com a realidade, mas necessita que o professor transmita o conhecimento, já que considera a maturidade e o desenvolvimento cognitivo do estudante para entendê-la. “É primordial que o conteúdo faça sentido para o aluno. Também é importante que ele perceba que tudo faz parte de uma mesma realidade. Assim, trabalhamos numa constante troca de conhecimentos entre as disciplinas, resultando em um amplo trabalho e aprendizado”, revela a diretora.

O Sistema Mackenzie de Ensino é adotado desde as séries iniciais, uma vez que as crianças matriculadas nos Jardins A e B já são alfabetizadas por meio dele.

O início do ano letivo está previsto para o dia 18 de fevereiro. Informações sobre matrículas e outros assuntos pelo e-mail secretaria@escolaolavonunes.com.br ou no (51) 3325-2477.

