Escola inaugura sistema de irrigação para uso interno

A Escola Cristã Reverendo Olavo Nunes está engajada em debater a sustentabilidade com seus alunos. Por isso, no dia 5 de junho, no qual é comemorado o dia do meio ambiente, a instituição irá inaugurar uma cisterna e os irrigadores solares, que foram construídos em parceria com os estudantes, para abastecer a horta interna da Escola. Os estudantes engajados no projeto têm a faixa etária de 12 a 14 anos e pertencem ao 5º e 6º ano.

Segundo a diretora pedagógica da Escola, Carla Andrade, o projeto serve para instruir as crianças a terem um olhar saudável sobre a utilização dos recursos naturais e sobre ser sustentável ao mundo. “Nós queremos promover aos nossos alunos uma conscientização sobre a importância da sustentabilidade e o que isso traz de benefícios econômicos e ecológicos. Além de ajudá-los a entender como funciona o uso de recursos naturais de nosso planeta e como podemos fazer para preservar o meio ambiente”, afirma.

Para a professora idealizadora do projeto, Walewska Piva, o mais importante desse projeto é o aprendizado sobre sustentabilidade adquirido pelos estudantes. “Esse projeto serviu para que eles aprendessem medição de líquidos, cálculos, exploração da área de captação e manuseio de ferramentas. Além de técnicas para a captação da água da chuva para, a partir disso, os alunos começarem a ter a noção de preservação ambiental”, analisa.

A professora também destaca que como os irrigadores dependem apenas da luz solar para funcionar, os estudantes também tiveram noções de como economizar luz durante esse processo.

De acordo com a diretora pedagógica, com a cisterna os alunos aprenderam a analisar as condições de manutenção e tratamento e os desvios das primeiras águas de chuvas, cobertura da cisterna e manejo adequado do líquido coletado. E com os irrigadores foram ensinados a identificar, pelos componentes, os tipos de solo e citar a utilização das práticas agrícolas em situações especificas. Além de identificar os tipos de irrigação e reconhecer as verminoses transmitidas pelo solo.

Ao todo foram fabricados quatro irrigadores solares e uma cisterna para ser utilizada na horta interna da instituição, no qual um dos irrigadores ficará na Escola e os outros serão doados para entidades carentes.

