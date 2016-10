Escolas municipais de educação infantil de Porto Alegre recebem inscrições para 2017

As inscrições para a educação infantil do ano letivo de 2017 em Porto Alegre estão abertas até 11 de novembro. Crianças de até 5 anos e 11 meses, completados até 31 de março do ano que vem, podem ser inscritas para escolas municipais de educação infantil, jardins de praça, escolas de ensino fundamental que atendem à educação infantil e instituições e escolas conveniadas à Smed (Secretaria Municipal de Educação).

As inscrições devem ser realizadas pelos responsáveis em até três instituições de sua preferência, sendo uma municipal e duas conveniadas. É necessária a apresentação da certidão de nascimento da criança, comprovante de renda, comprovante de endereço, RG do responsável e cartão do Bolsa Família – este somente para os beneficiários do programa federal. Caso a criança não possua documentos, seus representantes serão orientados a procurar o Conselho Tutelar ou Módulo de Assistência Social da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

A lista dos selecionados e dos suplentes será divulgada em 22 de novembro nos próprios estabelecimentos de ensino, onde também será indicado o período da matrícula. Mais informações pelos telefones (51) 3289-1972 ou (51) 3289-1803.

Comentários