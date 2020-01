Verão Escolinha de Trânsito e Papo de Responsa na Praia do Cassino

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

Aproximadamente 50 crianças participaram das atividades, desenharam e pintaram, enquanto os pais e responsáveis aproveitavam para tirar fotos Foto: Polícia Civil/Divulgação Aproximadamente 50 crianças participaram das atividades, desenharam e pintaram, enquanto os pais e responsáveis aproveitavam para tirar fotos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na manhã deste sábado (11), a Polícia Civil, por meio da Equipe Multidisciplinar da Divisão de Comunicação Social, desenvolveu atividades recreativas e educativas na Praia do Cassino, em Rio Grande, no Litoral Sul do Estado.

Foram realizadas as atividades de Oficina de Desenho, Papo de responsa e Escolinha de Trânsito junto à Estação de Verão do Sesc. Aproximadamente 50 crianças participaram das atividades, desenharam e pintaram, enquanto os pais e responsáveis aproveitavam para tirar fotos.

O Programa Papo de Responsa abordou principalmente o tema segurança no trânsito. A palestra foi ministrada pelas colegas da 7ªDPRI-Rio Grande, Christiane Evangelista e Paula Paixão. Após, Policiais Civis levaram as crianças nas miniviaturas para percorreram a pista montada especialmente para simular as condições de trânsito real.

O trajeto foi composto por semáforo, faixa de segurança para pedestres, controlador de velocidade e placas de trânsito.

