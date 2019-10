Espaços gastronômicos são destaque na Mostra EliteDesign 2019

A Mostra EliteDesign 2019 vai até o dia 24 de novembro. Além de arquitetura e decoração, oferece também três opções de gastronomia. A começar pelo Atelier 43 Café & Bistrô. Com capacidade para até 38 pessoas, fica à beira do rio Guaíba e é aberto ao público. Está localizado junto a um complexo de contêineres. Do espaço também é possível curtir uma belíssima área verde e contemplar o pôr-do-sol. A operação é da Basilic Gastronomia. Oferece opções em sanduíches, doces, petiscos, chás, cafés. E pratos para almoço e jantar. No cardápio, filé grelhado ao molho Malbec com risoto de grana padano e aspargos R$ 57,00. Para quem gosta de peixe, filé de salmão com risoto ratatouille de legumes, ervas e tuile crocante R$ 62,00. E o prato vegano com o risoto de grãos e legumes salteados R$ 49,00.

Outro destaque Mostra EliteDesign 2019 é o Beyond que também fica junto ao complexo de contêineres. Trata-se de uma drinkeria para receber os visitantes em clima de elegância e descontração. O local, que tem a operação pela Dudu Drinks, traz no cardápio gin tônica com variações, aperol spritz, mojito, moscow mule e whisky sour e clericot na jarra, com valores que variam de R$ 16,90 a R$ 39,90.

Inserido na parte interna da mostra, o Parador 30 é um espaço ideal para descontrair com os amigos. Com amplo deck, o local é inspirado nos antigos pubs ingleses. Comercializado no local cerveja artesanal em copo, ou long neck, espumantes e vinhos.