Especialista lança livro sobre segurança em shopping centers

O início de julho marca o lançamento de Planejamento e Gestão de Segurança em Shopping Centers, obra assinada por Alexandre Judkiewicz, diretor de operações e qualidade do GRUPO GR, e que traz o selo da Labrador Editora.

Com longa trajetória na área de operações e segurança em shoppings centers, Judkiewicz começou a idealizar o livro após notar a falta de bibliografia brasileira sobre o segmento. Havia material em outros países, mas o conteúdo não trazia o contexto nacional, fundamental para pensar estratégias e gestão de segurança.

A experiência em equipes em alguns shoppings, vivenciando situações pertinentes ao cenário local, proporcionou ao autor a oportunidade e a necessidade da formulação de um método próprio. E é essa metodologia que dá base à obra, oferecendo aplicação prática do conteúdo para profissionais do setor.

“Uma das minhas principais motivações para elaborar o livro foi organizar os conhecimentos e vivências adquiridos em anos de atuação. É a materialização de um trabalho intenso”, explica o autor.

“Também considero importante incentivar a união entre profissionais do setor. A criação de uma cultura institucional de colaboração vem para somar e fortalecer empresas e equipes. Dividir conhecimento é satisfatório”, complementa Judkiewicz.

Retrato fundamental do dia a dia

As ações e conceitos propostos não visam apenas a elaboração de um plano de segurança. É preciso criar ferramentas e processos para a gestão da estratégia implementada, mensurando resultados e aprimorando procedimentos. Essas etapas também aparecem em Planejamento e Gestão de Segurança em Shopping Centers.

“O GRUPO GR incentivou a produção do livro por identificar a importância de compartilhar conhecimento técnico tão valioso”, explica Fernando Belarmino, vice-presidente de operações da companhia.

“Compramos a ideia do projeto e apoiamos as horas dedicadas a ele pelo Alexandre Judkiewicz. Estamos orgulhosos do resultado. É um marco para o mercado e mostra ainda a expertise que temos no planejamento e gestão de segurança para shoppings centers”, finaliza o executivo.

A obra se dedica aos pontos comuns e que exigem atenção para a segurança em um shopping, abordando especificidades como ocorrências na praça de alimentação e lojas. Porém, não se prende às tendências de criminalidade e riscos, considerando que esses são fatores inconstantes.

Apesar de ser focado em shoppings, a leitura é interessante para vários mercados. Conceitos e processos de análises de risco e planejamento são apresentados com clareza, auxiliando profissionais ou quem quer apenas saber mais sobre o assunto.

