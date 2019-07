Espetáculo do Grupo Cerco, sucesso de público e de crítica, retorna com apresentações

O Grupo Cerco de teatro volta a cartaz com uma nova temporada do seu espetáculo mais recente, Arena Selvagem. Sucesso e público e crítica, o vencedor do Prêmio Açorianos de Melhor Direção em 2018 é dirigido por Inês Marocco. As apresentações acontecem de 02 a 11 de agosto, sextas, sábados e domingos, sempre às 20h, no Teatro de Arena. Os ingressos antecipados já estão à venda.

A montagem Arena Selvagem foi construída através de pesquisa do grupo Cerco no Centro de Documentação e Pesquisa em Artes Cênicas do Teatro de Arena, que conta com textos dramáticos, muitos oriundos do antigo Departamento de Censura da Polícia Federal, livros de artes cênicas e videoteca. Além dos textos teatrais, o espetáculo reúne conteúdos científicos, fragmentos de contos e cenas criadas pelo elenco. Oito atrizes e atores revezam-se em cena entre diversas personagens, executando, também, a trilha sonora autoral.

O Grupo Cerco é remanescente do Departamento de Arte Dramática da UFRGS e tem em seu repertório os premiados espetáculos O Sobrado (2008), Incidente em Antares (2012) e Puli-Pulá (2015). Atualmente empenha-se, também, na gestão de sua nova sede, o Espaço Cerco Cultural, em parceria com o IAB no coração do centro histórico, na Rua Riachuelo 579.

Sinopse:

O que é ser selvagem? O Grupo Cerco te convida a entrar em uma arena onde seres humanos encontram-se com sua animalidade. A cidade e a selva. A opressão e a liberdade. O instinto e a sobrevivência. Em meio à artificialidade que criamos para nos diferenciar entre nós e dos outros animais, nossos corpos revelam que essas mudanças são superficiais diante da força da nossa natureza.

Serviço

O Quê? Espetáculo teatral Arena Selvagem

Quando? 02 a 11 de agosto, sextas, sábados e domingos, sempre às 20h

Local: Teatro de Arena (Altos do Viaduto Otávio Rocha, na av. Borges de Medeiros, 835)

Ingressos antecipados online: https://www.sympla.com.br/arena-selvagem__567899

Lote promocional: R$ 15,00 (valor único, com venda limitada)

Inteira: R$ 40,00

Meia-entrada: R$ 20,00

Classificação etária: 16 anos

Duração: 80 minutos

