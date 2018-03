Espetáculo Escola de Coelhos abre a programação do Chocofest na Magia da Páscoa

Um show beneficente com arrecadação de alimentos no dia 22/03, -feira, às 19 horas, abre a programação Chocofest na Magia da Páscoa. O ingresso para a apresentação é 01 kg de alimento não perecível que será revertido para a APAE de Nova Petrópolis. A apresentação ocorre no Multipalco do Planeta das Guloseimas/ Rua Coberta. A peça é assinada pela Cia de Teatro Lisi Berti.



Condessa Doçura e Conde Guloseima. Crédito: divulgação

Sinopse:

“O coelho da Páscoa oficial torceu o pé e agora é preciso escolher um substituto às pressas. Os únicos alunos da Escola de Coelhos interessados não são lá, digamos assim, os melhores alunos. Bartolomeu é expert em matemática mas alérgico a qualquer tipo de chocolates, Tobias repetiu 3 vezes a escola porque é um coelho briguento mas adora música, Tito é fraquinho, nada ágil e tem asma, Nina possui todas as qualidades necessárias para ser o substituto, o único problema é que ela é uma COELHA. E agora, quem vai salvar a Páscoa?”

O espetáculo com duração de 40 minutos á quatro apresentações durante o evento e ocorre no Multipalco do Planeta das Guloseimas/Rua Coberta.

Dias e horários espetáculo Escola de Coelhos

22/03 – 19 horas (Entrada vale 1kg de alimento não perecível)

24/03 – 17h30 (entrada gratuita)

29/03 – 18h30 (entrada gratuita)

31/03 – 17h30 (entrada gratuita)

Abertura oficial ocorre -feira, dia 23

Já a Solenidade de Abertura oficial ocorre um dia depois, na -feira, dia 23, a partir das 18 horas, também na Rua Coberta. A ocasião será marcada pela entrega da chave do município pelo prefeito Regis Luiz Hahn para o mascote do evento o Conde Guloseima.

