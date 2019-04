Espetáculo Le Bufê inicia as apresentações na quinta

Por Gabriella Rocha*

O espetáculo Le Bufê, indicado ao prêmio Açorianos de Teatro em 2018, realizará uma temporada com quatro apresentações nesta semana. O evento acontece no Centro Histórico Cultural Santa Casa a partir de quinta-feira (4) até o domingo (7). “Le Bufê é um espetáculo de bufões que traz em cada risada, um retrogosto amargo de crítica e denúncia”, é o que comenta a crítica. Através da peça, temáticas envolvendo o cotidiano, questões relacionadas à relações virtuais, relações de poder entre homens e mulheres e o moralismo por trás da falsa bondade são discutidas pelos personagens.

O grupo Casa de Madeira produz peças relacionadas a Máscara do Bufão desde 2005, tendo um repertório de espetáculos premiados sobre o assunto. Entre estes, estão As Bufa, de 2008, Valdorf, de 2016, e O Curso Bufão: do charme ao chorume, ministrado por Aline Marques. A peça “Le Bufê” surgiu através do contato entre o ator Eduardo d´Avila com Aline, em 2017, de onde os dois criariam o bufão Linguiça, que flertou com a bufa Celói.

SERVIÇO

O quê? Espetáculo Le Bufê

Quando? 4, 5, 6 e 7 de abril às 20h

Onde? Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa na Av. Independência, 75

Quanto? R$30 inteira e R$15 artistas, idosos e estudantes

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

