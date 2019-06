Espetáculo Rainhas da Noite estreia em Porto Alegre neste sábado

Três artistas de teatro, renomados nos palcos gaúchos, apresentarão o espetáculo Rainhas da Noite, a partir deste sábado, na capital. Gloria Crystal, Lady Cibele (Eveton Barreto) e Laurita Leão (Lauro Ramalho) farão a estreia da peça, às 21 horas, no Estúdio Stravaganza.

A performance marcará os trinta anos de carreira dos atores que trabalharam juntos em “Mulheres do Pau Brasil” ou “Quando Eles Viram Elas” (1991), “Crazy Dolls” (1996) e “O Bordel das Irmãs Metralha” (2006 – que ficou 9 anos em cartaz), todos com direção de Zé Adão Barbosa. Reunindo-se novamente, após sete anos, a atração trará esquetes e cenas curtas, intercaladas com canções interpretadas ao vivo ou dubladas, homenageando cantoras nacionais e internacionais.

A referência do espetáculo é o estilo Teatro de Revista e as chanchadas da Atlântida, com foco em figurinos coloridos, atuações versáteis, humor, ousadia e irreverência. A arte das transformistas são a base para as construções artísticas, trazendo o tema das relações de gênero e dos usos dos corpos.

A produção e a realização são da Cia. de Teatro Ridículo, com apoio da Cia. Stravaganza. A iluminação é de Ricardo Vivian, a operação de som de Felipe Zancanaro, a maquiagem de Sil Gollmann, e as fotos e a arte gráfica de Gerson Rodo. A classificação etária é de 16 anos e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 99845.8736.

Serviço

O quê? Espetáculo Rainhas da Noite

Quando? Sábados 15, 22 e 29 de junho e 06 de julho, sempre às 21 horas.

Onde? Estúdio Stravaganza (Rua Dr. Olinto de Oliveira, 64 – Bairro Santana, Porto Alegre).

Quanto? R$ 30,00 (preço único, meia-entrada para todos).

