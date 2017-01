ESPM-Sul oferece curso de férias para quem busca aprimorar o relacionamento com o consumidor

Conhecer o cliente e o que ele busca é primordial na hora de abrir um negócio. Entender o desenvolvimento das necessidades que acompanham as relações comerciais que formam as experiências é essencial para destacar a sua atuação no mercado. Pensando nisso, a ESPM-Sul oferece o curso de férias Experiência De Consumo: ampliando a percepção de valor. Além deste, a Escola disponibiliza, entre os mais de 90 cursos de férias, 22 novas opções. A grade completa das capacitações apresenta programas em 10 áreas distintas, são eles: Marketing, Digital, Softwares, Comunicação e Jornalismo, Gestão e Negócios, Áudio visual, Design, Moda, Fotografia e Arquitetura e Design. Os cursos se estendem até o final do mês de janeiro.

No curso Experiência De Consumo: ampliando a percepção de valor, o aluno irá ser qualificado em uma imersão onde serão apresentadas maneiras eficazes de atendimento ao cliente para propiciar melhores experiências de consumo. O curso é destinado a empreendedores, gerentes, diretores e/ou profissionais que busquem aprimorar o seu relacionamento com o consumidor. As aulas serão ministradas com exposições e interações do grupo de alunos, e com a apresentação de cases e vídeos.

O curso ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, de segunda à quarta-feira, das 19h às 22h30min, totalizando 12 horas/aula, divididas em três encontros de 4 horas/aula cada. As inscrições se estendem até o dia 22 de janeiro, e podem ser feitas pelo site www.espm.br/cursosdeferias

Serviço:

O que: Cursos de Férias da ESPM-Sul

Quando: até 24 de janeiro de 2017

Onde: Rua Guilherme Schell, 268 – Bairro: Santo Antônio – Porto Alegre/RS

Informações: (51) 3218-1400 ou pelo e-mail centralinfo-rs@espm.br.

