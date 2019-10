A EPTC preparou um esquema especial de transporte para o jogo entre Grêmio e Bahia, às 19h15min desta quarta-feira na Arena, na Zona Norte de Porto Alegre. A partir das 17h, a linha especial “Futebol” circulará com dez ônibus para atender os torcedores, saindo do Largo Glênio Peres (Centro Histórico). Quem for de carro precisa ficar atento às mudanças no trânsito da região.

