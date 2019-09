A EPTC preparou esquema de transporte para o jogo Inter X Chapecoense, neste domingo, 22, no Estádio Beira-Rio. A partida tem início às 11h, com abertura dos portões às 9h. A partir das 9h, seis ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) até o estádio. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atenderão a região

