A Faixa de Gaza está em estado de alerta nesta quarta-feira (28), depois de atentados com bomba nos quais pelo menos três policiais foram mortos, reforçando as tensões no enclave palestino controlado pelo Hamas. As autoridades já haviam informado durante a noite sobre “explosões”, em seguida descreveram os atos como atentados com bombas e aumentaram o balanço de dois para três mortos, além de três feridos.