Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Diretores da Sedetur e do Daer receberam comitiva de empresários para discutir a situação das estradas na Serra. Foto: Divulgação/Sedetur Diretores da Sedetur e do Daer receberam comitiva de empresários para discutir a situação das estradas na Serra. (Foto: Divulgação/Sedetur) Foto: Divulgação/Sedetur

O diretor do Departamento de Turismo da Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo), Leonardo Dornelles de Dorneles, e o diretor-geral do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), Luciano Faustino da Silva, se reuniram nesta sexta-feira (24) com uma comitiva de empresários para discutir a situação das estradas na serra gaúcha.

No encontro, representantes dos setores industrial, de comércio e de serviços pediram melhorias na infraestrutura viária para facilitar o escoamento da produção local. Segundo eles, as más condições de conservação e sinalização, traçados e falta de duplicação das estradas são um gargalo para a circulação e retirada de mercadorias da região, que é um dos grandes polos metalmecânicos do País.

Durante a reunião, Leonardo Dorneles ressaltou a importância de uma boa infraestrutura viária para o desenvolvimento da região. “Recebemos o pleito dos empresários e articulamos essa reunião com o Daer para garantir agilidade na ação do Estado em favor da economia da serra gaúcha”, afirmou.

Já Luciano Faustino se comprometeu a iniciar até março uma série de obras nas rodovias estaduais da região, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade.

