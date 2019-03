Estado lança 2ª edição do guia de atendimento a vítimas de violência sexual

A segunda edição do Guia de Atendimento em Saúde às Pessoas em Situação de Violência Sexual será lançada na próxima terça-feira (26), às 9h, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. O lançamento vai ocorrer durante o 2º Seminário Estadual Construindo Redes de Atenção, promovido pela Política de Saúde da Mulher da Secretaria da Saúde (SES). O evento é alusivo ao Mês da Mulher, comemorado em março.

Nesta edição, o guia indicará os 21 serviços especializados em funcionamento no Rio Grande do Sul, além de orientações a profissionais e gestores da saúde, informações sobre legislação, notificação, profilaxias e interrupção de gravidez em caso de estupro. Os exemplares serão distribuídos pelas 19 Coordenadorias Regionais de Saúde aos municípios do RS.

Dentro da programação do seminário, serão apresentados os dados epidemiológicos da violência sexual e o processo de implantação do serviço de referência e acolhimento no Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul. Também será feita a divulgação da Lei do Minuto Seguinte, uma iniciativa dos Ministérios Públicos Federal e Estadual.

