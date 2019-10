Estados não aderem ao programa de Bolsonaro para baixar o preço do gás

Três meses após o governo federal lançar o programa Novo Mercado de Gás, nenhum Estado conseguiu concluir a adesão ao programa. Anunciado em julho, o programa tinha por objetivo reduzir o preço do gás em até 40% em dois anos por meio de incentivos, como financiamentos com garantia da União. As informações são da revista Época.

O anúncio do programa foi feito numa cerimônia no Planalto, com direito a Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e Bento Albuquerque.

Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro chegaram a iniciar o processo de adesão, mas até agora não conseguiram conclui-lo.

Outros Estados como Maranhão, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também já demonstraram interesse, mas ainda não se mexeram para aderir.

Parte da morosidade se dá pelo andamento lento no Congresso de propostas para auxiliar as contas estaduais. A lentidão interfere porque um dos critérios para entrar no programa é a apresentação de medidas para equilíbrio fiscal e fortalecimento das finanças.

Preços do gás de cozinha

A Prefeitura de Porto Alegre divulga no último dia 15 uma pesquisa de preços do gás de cozinha na Capital. Realizado pelo Procon, órgão ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), o levantamento percorreu 37 estabelecimentos. O menor preço encontrado para o botijão P13 sem taxa de entrega foi de R$ 60,00 e o maior de R$ 81,90. Com a taxa, os valores variam de R$ 70,00 a R$ 87,90. Quanto ao botijão P45, os preços oscilam entre R$ 280,00 a R$ 311,00.

A prefeitura recomenda alguns cuidados na hora de adquirir o gás de cozinha. “Além de comprar somente de revendedores autorizados pela ANP, aconselhamos que o consumidor verifique se o botijão se encontra em boas condições, com lacre, rótulo de segurança com instruções de uso, nome da empresa fornecedora em alto relevo, assim como mês e ano de fabricação legíveis. O consumidor não deve aceitar botijões amassados, danificados ou enferrujados”, adverte a diretora executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges.

O Procon Porto Alegre é exclusivo para residentes no município, que podem registrar reclamações diretamente pelo site, pelo atendimento eletrônico, ou pessoalmente na rua dos Andradas, 686, térreo, Centro Histórico. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. São distribuídas 80 fichas diárias, com atendimento por ordem de chegada. O consumidor também pode realizar o agendamento prévio para o atendimento presencial no site, sendo fornecidas 11 senhas diárias. Mais informações no facebook.