Estrada entre Porto Alegre e Florianópolis terá oito praças de pedágio

Atualmente, motoristas que se deslocam entre Porto Alegre e Florianópolis passam por apenas três pedágios, mas o número deve ser ampliado com a autorização do trecho sul da BR-101 em Santa Catarina, em 2020. No trecho catarinense, serão instalados quatro novos pedágios, totalizando em cinco, já que um já existe. No lado gaúcho, serão outros três – dois deles já existentes na freeway (BR-290). O terceiro está em construção em Três Cachoeiras, na BR-101.

Os valores dos pedágios do Rio Grande do Sul são de R$ 4,30 na praça de Gravataí, preço estipulado nos dois sentidos, e de R$ 8,60 em Santo Antônio da Patrulha, cobrado somente no sentido RS-SC, com a volta livre. O valor da tarifa cobrada em Três Cachoeiras será R$ 4,30, em ambos os sentidos. As tarifas em Santa Catarina ainda serão determinadas, mas o valor máximo deve ser de R$ 4,42.

