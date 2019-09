“Estraguei a garota pra caramba, mimei de todas as formas possíveis”, disse Xuxa Meneghel sobre a filha Sasha

Semanas atrás, Xuxa Meneghel foi acompanhar mais uma aparição de Sasha, sua filha de 21 anos, nas passarelas. Ex-modelo de sucesso, a apresentadora, de 56, teve uma conversinha com a herdeira antes do desfile.

“Ela virou para mim e disse: ‘Mãe, como as mulheres são lindas! Todas são altas e magras!’ E eu: ‘Você também é alta, magra e bonita’. Todo mundo nota o jeitão da minha menina. Sasha não chega como se fosse a gostosona. E isso fascina as pessoas” conta a loura. “Não sei se esse é o barato dela, se um dia vai conseguir vencer essa barreira da timidez. Na real, tudo isso é um grande laboratório. Seu sonho é ter uma linha de lingerie e de jeans, por exemplo.”

Nos bastidores da indústria da moda, comenta-se muito sobre a personalidade low profile de Sasha. “Ninguém acredita, mas ela já veio pronta. Estraguei a garota pra caramba, mimei de todas as formas possíveis. Tudo que pedia, eu dava. Afinal, trabalhei a vida inteira para isso. Mas não adiantou (risos) . Outro dia, ela virou para mim com essa: ‘Estou namorando uma bolsa’. Na mesma hora, falei para comprarmos. ‘Mãe, não é assim. Sei que posso, mas tenho que ver se vou usar, doar uma do armário e depois ir à loja’. Acho isso incrível”, entrega Xuxa.

A viagem recente da filha da apresentadora à África também foi assunto. “Ela ficou bastante chateada porque leu nas redes sociais que o objetivo da viagem era ensinar moda. E não foi isso. A menina aprendeu tanto com o povo de lá, voltou com uma cabeça diferente. A galera acha que a Sasha ficou hospedada num hotel cinco estrelas. Na verdade, tomou banho de água fria com balde, dormiu num colchão. Nos tempos em que jogava vôlei no Flamengo, dormia em escolas e lavava a própria roupa. Suas melhores amigas, aliás, são dessa época. São moças simples.”

Rainha dos baixinhos

Xuxa deixou claro que a filha não deve ser sua substituta como uma espécie de “nova rainha dos baixinhos” ou qualquer coisa semelhante. Em entrevista para Gilberto Gil no programa “Amigos, sons e palavras”, no Canal Brasil, a apresentadora da Record foi taxativa que a filha Sasha não tem esse dom.

“Ela não nasceu pra isso”, disse. “A cabeça que ela tem com 20 anos eu não tinha de jeito nenhum”, salientou a apresentadora que se transformou em rainha dos baixinhos justamente nessa faixa etária.

Xuxa não deixou claro se Sasha já pretende seguir algum tipo de carreira. “Sasha tem a capacidade de fazer o que quiser. Ela é muito inteligente”, afirmou.

Veganismo

Ao participar de programa da TV paga, Sasha recordou o seu primeiro dia como adepta do veganismo. “Minha mãe falou: ‘você fala tanto de energia e hoje foi o primeiro dia que você não ingeriu a energia do sofrimento’. Eu comecei a chorar porque foi algo que me tocou muito, me senti hipócrita. Por gostar de animal, falar tanto de energia do jeito que eu falo e estar ingerindo essa energia”, relatou.

