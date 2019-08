Estreia nas livrarias: Davi Koteck lança “O que acontece no escuro”

A sessão de autógrafos da estreia de Davi Koteck na literatura ocorrerá no dia 31 de agosto, às 19h, na Livraria Taverna, com o lançamento de “O que acontece no escuro” (Editora Taverna). O livro reúne 17 contos sobre temas que, de longe, podem parecer banais e recorrentes numa existência, mas, ao serem aprofundados em camadas de sentidos sugeridas a cada parágrafo, fazem os detalhes cintilarem sobre o resto.

A obra nasce respaldada pelo escritor Luiz Antonio de Assis Brasil: “Muito simples: Davi Koteck é uma das maiores revelações da atual literatura brasileira. ‘O que acontece no escuro’ é a melhor prova disso”. Ainda conforme Assis Brasil, ele “renova nossa esperança na ficção” com “textos breves, intensos, contrastantes e, principalmente, dotados de humanidade, essa estranha coisa nos dias de hoje”.

O estreante de 23 anos tem outras duas referências elogiosas de escritores de destaque na cena literária brasileira. Para Daniel Galera, que assina a orelha do livro, “a escrita de Davi é uma câmara de ecos das angústias contemporâneas”, e seus contos “parecem circular em torno de um conjunto de temas recorrentes; entre eles, acidentes de automóvel, figuras paternas trágicas, momentos inaugurais e conclusivos de relacionamentos afetivos e sexuais, a solidão hiperinformada da geração pós-milênio, a paleta sensorial insólita de um narrador afogado em fragmentos”.

Carol Bensimon, na apresentação do livro, afirma que “Koteck não cede a sentimentalismos, interpretações fáceis ou desfechos artificiais, tão comuns em textos breves. Repetindo alguns temas e acontecimentos, ele cria uma significativa e impactante ressonância entre as partes, de maneira que você pode ler esse livro como uma única narrativa fragmentada, como se elas fossem múltiplas possibilidades de uma mesma vida”.

SERVIÇO

O quê: lançamento e sessão de autógrafos do livro “O que acontece no escuro”, de Davi Koteck

Quando: 31 de agosto (sábado), a partir das 19h

Onde: Livraria Taverna (Rua Fernando Machado, 370 – Porto Alegre)

