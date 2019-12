Educação Estudante precisará tirar 400 pontos na redação do Enem para garantir Fies

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Mudanças, segundo o MEC, foram para garantir meritocracia e para reduzir alto índice de inadimplência no financiamento. Foto: Divulgação Mudanças, segundo o MEC, foram para garantir meritocracia e para reduzir alto índice de inadimplência no financiamento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Para conseguir o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, o estudante agora precisa garantir, no mínimo, 400 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Antes, bastava que o candidato não zerasse a prova. A mudança foi aprovada pelo Comitê Gestor do Fies e começa a valer na próxima aplicação do exame. A nota média de 450 pontos nas provas objetivas continua valendo.

Outra mudança anunciada foi que, a partir de 2021, o número de vagas para o financiamento será reduzido. Passará de 100 mil vagas, em 2020, para 54 mil em 2021 e 2022, caso não haja alteração nos parâmetros econômicos atuais. O Ministério da Educação garantiu que os valores serão revistos a cada ano e que haverá possibilidade de retornar ao número de 100 mil vagas, caso haja alteração nessas variáveis.

Também ficará mais difícil mudar de curso dentro da instituição. Para isso, o estudante precisará atingir um resultado igual ou superior à nota de corte do curso desejado.

Entre as justificativas para as mudanças, segundo o MEC, está a de “garantir a meritocracia como base para formar profissionais ainda mais qualificados.” O alto índice de inadimplência do Fies, que oferece financiamento a estudantes de baixa renda em instituições de ensino superior particulares, também está entre os motivos.

Voltar Todas de Educação

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário