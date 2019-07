Estudantes do Bolsa Família registram maior frequência no mês de maio desde 2007

Estudantes beneficiados pelo Bolsa Família tiveram o maior registro de frequência neste ano desde 2007 para o período de abril e maio, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Nesses meses, o governo conseguiu acompanhar quase 90% dos alunos beneficiados.

O MEC acompanha a frequência escolar de alunos com idade entre 6 e 17 anos cujas famílias recebem o Bolsa Família. O cálculo é feito com auxílio das secretarias estaduais e municipais de Educação. Ao ingressar no programa, os usuários devem estar atentos às chamadas condicionalidades do Bolsa Família, que são compromissos assumidos pelos beneficiários e pelo poder público para a superação da pobreza:

Na área da Educação

Crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos devem ter, no mínimo, 85% de presença nas aulas. Para jovens de 16 a 17 anos, a frequência mínima exigida é de 75%.

Na área da saúde

As famílias precisam manter em dia o calendário de vacinação das crianças menores de 7 anos, além de levá-las ao posto de saúde para que sejam pesadas, medidas e tenham o crescimento monitorado. Para as gestantes, é necessário fazer o pré-natal.

