Estudantes têm até sexta-feira para pedir isenção da taxa de inscrição do vestibular da Ufrgs

Foi prorrogado para sexta-feira (02) o prazo para a solicitação do benefício relativo ao pagamento da inscrição do vestibular 2017 da Ufrgs (Universidade Federal do RS). Há duas modalidades disponíveis: desconto de 50% e isenção. Os interessados em receber algum dos benefícios devem realizar a solicitação até as 23h59min dessa data.

O desconto é concedido a estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública ou instituição particular com bolsa integral e ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio nacional. A solicitação do benefício deve ser realizada pela internet, no site www.vestibular.ufrgs.br.

