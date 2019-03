Eu não vou embora: Aniversário de Anitta vai até o amanhecer! 

Anitta celebrou seu aniversário nesta quinta-feira (28), em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A cantora só completa 26 anos no dia 30 de março, mas antecipou as comemorações por causa de uma viagem à trabalho. A mansão foi transformada em um fundo do mar, por Andrea Guimarães, decoradora favorita entre os famosos. Para a noite especial, a cantora escolheu um look no maior clima sereia.

Desde almofadas, a adesivos de chão imitando o mar, luzes em azul remetendo as águas, até um enorme navio na entrada da casa para recepcionar os convidados.

Entre eles estavam Isis Valverde, Nicole Bahls, Lexa, Adriane Galisteu, Jojo Todynho, Carol Sampaio, Nego do Borel, Matheus Mazzafera, Fabiana Karla, Giovanna Lancellotti, Flavia Alessandra, Giulia Costa, Luisa Mell, Cynthia Senek, Luisa Sonza, Priscila Fantin, Bruno Lopes, Vera Fischer, Sandra de Sá, Vivian Amorim, Carlinhos Maia, David Brazil.

CARDÁPIO

Outra curiosidade está no cardápio vegano. Anitta segue a dieta desde o final do ano passado. Sua amiga, a ativista Luisa Mell, foi a responsável por lhe apresentar a nova forma de se alimentar.

Entre as guloseimas, o cardápio tem um milkshake de sorvete vegano de cacau, paçoca, baunilha e brownie.

SHOWS

Anitta convidou os grupos Harmonia do Samba e É o Tchan para se apresentarem em seu aniversário, que começou às 21h. Xanddy, vocalista da banda, e sua mulher, Carla Perez, ex-dançarina do É o Tchan vieram dos Estados Unidos, onde estavam de férias.

No ano passado, o evento foi marcado pela transmissão do clipe ao vivo de “Indecente”, um fato inédito.

Deixe seu comentário: