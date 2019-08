O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, afirmou nesta quarta-feira (21) que os contatos entre representantes do regime chavista na Venezuela e do governo dos Estados Unidos objetivam a saída de Nicolás Maduro do poder. Segundo Bolton, o encontro – confirmado na véspera tanto por Maduro quanto por Donald Trump – ocorreu pelas costas do chefe do chavismo.

