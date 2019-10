Evandro Leboutte recebe distinção da Prefeitura de Rio Pardo pela sua atuação à frente dos microfones da Rádio Liberdade

Nesta quinta-feira (03), a Prefeitura de Rio Pardo concede a Comenda Brasão de Rio Pardo ao diretor da Rádio Liberdade, Evandro Leboutte, na categoria Comunicação, celebrando sua atuação no segmento. Ele completa 20 anos à frente de emissoras de rádio, com passagens pela Rádio Rural do Grupo RBS, FM Cultura e a Liberdade, integrante da Rede Pampa onde além de diretor, comanda os microfones da emissora diariamente pela manhã, no programa Chimarreando com a Liberdade.

Leboutte se diz muito feliz com a distinção, “que veio coroar meus 20 anos de trabalho em rádio”. O que diferencial sua atividade, como ele mesmo aponta, “é nunca ter se afastado da cultura gaúcha”. Ele reitera, dizendo que na Liberdade, onde está há nove anos, reaproximou o artista da emissora, mediando artista e ouvinte. “Aqui, trato o ouvinte e o artista como integrantes da família Liberdade, líder no segmento no Rio Grande do Sul e em permanente crescimento”.

Há cerca de um ano, a emissora vem mudando, sob sua tutela. Um exemplo, o novo slogan – No Campo e na Cidade, Rádio Liberdade – que traduz sua essência, ao ser “consumida tanto na cidade quanto no campo, pelas pessoas que lidam com a horta, com o gado, com o campo”. Ele lembra que durante a última Expointer a emissora marcou presença no evento com mais de 20 horas de transmissão ao vivo, reforçando temas de interesse do produtor rural.

Além disso, a Liberdade também desempenha papel relevante nos eventos que celebram a Semana Farroupilha. “Foi a maior Semana Farroupilha da história da Rede Pampa, com a entrega da cultura gauchesca aos visitantes do Parque da Harmonia”. Segundo ele, são dois show diários que a Liberdade promove no Piquete da Pampa durante todo o evento, além do Super Show no seu encerramento, reunindo cerca de sete mil pessoas, como aconteceu nesta edição de 2019. “Realizamos este show no coração do Parque”.

Atento ao segmento tradicionalista, Leboutte aponta que a cultura gaúcha sempre foi mais consumida pelo homem. Por isso mesmo, ele passou a dar espaço às mulheres na programação da Rádio Liberdade, levando ao ouvinte música e entretenimento com diferenciais. Ele cita a participação recente de Luiza Barbosa, de 12 anos, participante de uma das etapas do The Voice Kids, que cantou ao lado de Fátima Gimenez, com mais de 50 anos de história à frente da música do RS. “As duas cantam lado a lado, diferentes gerações, diferentes estilos e nossa proposta é de exaltar a mulher gaúcha”.

Com 43 anos, Evandro Leboutte demonstra sua inquietude e garra também à frente de eventos que promove e participa. É integrante da banda Rock’n Roll Train, possui uma coletânea de CDs gravados junto a nomes de destaque da música gauchesca, como José Cláudio Machado, entre outros. Atento a permanentes mudanças que possam agregar valor à emissora, com foco em programação e ouvinte, ele adianta que a Liberdade já se prepara para a Feira do Livro de Porto Alegre, entre outras ações que integram seus planos para o próximo ano. (Clarisse Ledur)

