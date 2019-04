Evento destaca conhecimentos e territórios indígenas no RS

*Por Bárbara Assmann

A partir da próxima semana, um evento cultural trará, para Porto Alegre, curiosidades sobre a cultura dos índios no Rio Grande do Sul. A iniciativa é promovida pelo Museu Antropológico do RS, em parceria com o Arquivo Histórico do RS, o Memorial do RS e o Museu Arqueológico do RS. O tema será “Abril Indígena 2019: conhecimentos e territórios tradicionais”. Ele acontecerá de 9 de abril a 31 de maio, no primeiro andar do Memorial do RS (Praça da Alfândega, sem n}),e tem como objetivo resgatar a trajetória das comunidades indígenas no estado, retratando os modos de vida e suas lutas.

O público poderá conferir uma exposição, exibições de audiovisuais e rodas de conversas com integrantes das comunidades indígenas. Além disso, haverá mesas de especialistas – com nomes ligados à temática indígena, para conversação. As atividades têm entrada franca.

A mostra ainda conta com a projeção de filmes do projeto “Tela Indígena”, materiais do Núcleo de Saberes Indígenas (UFRGS), peças do acervo da Unidade dos Povos Indígenas e Direitos Específicos (UPIDE), da prefeitura de Porto Alegre, e de instituições de defesa das comunidades, como o Conselho Indigenista Missionário (CIMI-Sul), o Conselho de Missão entre Povos Indígenas (Comin) e a Assessoria a Povos Indígenas e Comunidades Quilombolas (SEMEAR/SAJU/UFRGS).

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: