Prossegue até este domingo no Tecnopuc (avenida Ipiranga nº 6.681 ) o evento “Hackatown POA”, que discute soluções para a mobilidade urbana da Capital. O evento gratuito reúne representantes da prefeitura, empresas e entidades em uma série de atividades entre 8h30min e 19h. No encarramento, serão apresentadas as propostas desenvolvidas pelos grupos de trabalho.

