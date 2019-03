Evento oferece oficinas gratuitas de Minecraft e Youtuber no final de semana

Por Gabriella Rocha*

A partir de amanhã (23), os Shopping Iguatemi e Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, terão programação especial em parceria com a Saraiva e a Happy Code com oficinas gratuitas de Minecraft e Youtuber para crianças e adolescentes. Menores de idade poderão comparecer, acompanhados e autorizados pelos pais. O evento é destinado principalmente para o público de 5 a 14 anos.

As inscrições poderão ser realizadas antecipadamente através do WhatsApp da Happy Code (contato abaixo). As vagas são limitadas. Nas oficinas de Minecraft, as crianças aprenderão a fazer a chamada “Mod”, uma modificação no jogo através da programação, e nas oficinas de Youtuber os alunos terão uma experiência do processo de criação de um vídeo. Cada atividade tem duração de uma hora.

Confira a programação:

Dia: 23/03 (sábado)

Horário: 14h às 21h

14h – Oficina Minecraft

15h – Oficina Minecraft

16h – Oficina Youtube

17h – Oficina Minecraft

18h – Oficina Youtube

19h – Oficina Minecraft

Dia 24/03 (domingo)

Horário: das 15h às 19h

15h – Oficina Minecraft

16h – Oficina Minecraft

17h – Oficina Youtube

18h – Oficina Minecraft

WhatsApp para realizar as inscrições:

Oficinas na Saraiva do Iguatemi: (51) 99177-7715

Oficinas na Saraiva do Barra: (51) 99173-8447

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

