Evento RespirAção, no Parque Marinha, é transferido devido à chuva

Devido a condições climáticas, a segunda etapa da campanha RespirAção, anteriormente marcada para os dias 5 e 6 de outubro, será realizada nos dias 12 e 13 de outubro, das 9h às 17h. Com ações gratuitas, o evento ocorrerá no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. Dentre as atividades, o público poderá praticar yoga, alongamento, pilates e bicicletas estacionárias. No sábado (12), entre 9h e 15h, haverá o exame gratuito de expirometria, conduzido por um médico pneumologista.

Com entrada franca, o evento tem como objetivo orientar as pessoas sobre o impacto da Doença Pulmonar Crônica (DPOC) e Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). Ao término da campanha será colocado todo ar arrecadado pelas duas etapas da ação em um pulmão gigante de oito metros que ficará exposto no Parque Ibirapuera (SP). Mais informações podem ser acessadas no site.

Deixe seu comentário: