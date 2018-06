Evento revela startups de destaque

Um dos programas que mais estimula o desenvolvimento de startups no Rio Grande do Sul se prepara para colocar novos empreendedores na vitrine. É o 7º Demoday do Startup RS Digital, uma iniciativa do Sebrae RS, que está alavancando negócios inovadores no Estado. O evento, gratuito e aberto ao público, ocorre na terça-feira, 19 de junho, das 14h às 18h. Inscrições estão disponíveis a partir do link: https://goo.gl/k2ChFU. As vagas são limitadas.

O gestor do projeto no Sebrae RS, João Antonio Pinheiro Neto, conta que, ao longo de seis meses, 17 startups passaram por uma série de atividades de pré-aceleração incluindo cursos, workshops e mentorias. Agora, no dia 19, as 12 finalistas apresentarão um pitch com as informações para captar investimentos e incentivar novos negócios.

O Demoday também vai contar com um painel que fala dos desafios enfrentados pelas startups para alcançar o crescimento desejado. Na programação estão Juliano Murlick, da Triider; Tito Gusmão, da Warren; e Gabriel Engel, da Rocket Chat. Será apresentado ainda o case James Tip, destaque da edição anterior do Startup RS Digital.

Os apoiadores são os parceiros do StartupRS: Poa.hub, Semente, AGS, WOW – Aceleradora de Startups, RAIAR, Instituto de Informática da UFRGS, Seprorgs, Fiergs, GROW+, Ventiur, Parkhub, CRIATEC e UniTec – Incubadora Unisinos.

Quem tiver interesse em obter mais informações sobre o projeto ou se inscrever para a 8ª turma do Startup RS pode entrar em contato diretamente pelo email joaon@sebraers.com.br ou no site do programa: sebraers.com.br/startups.

Confira as finalistas que disputarão um lugar no pódio do 7º StartupRS Digital:

Startup

Cidade

Cena Zero

Novo Hamburgo

Conta Ágil

Canoas

Elysios

Porto Alegre

Fleeter

Porto Alegre

Guia de Terapeutas

Porto Alegre

Hercules

Porto Alegre

Me Empresta

Caxias do Sul

Satoshi

Porto Alegre

Schoolastic

Porto Alegre

Shoppr

Porto Alegre

We Fix

Porto Alegre

Web Magister

Caxias do Sul

Deixe seu comentário: