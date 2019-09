Evoluiu Challenge: fique por dentro de novo estilo de tutorial de maquiagem 

Já faz um tempo que os tutoriais de maquiagem bombam na internet, ainda mais no Instagram. Agora, um novo desafio que está circulando nas redes sociais conseguiu deixá-los ainda mais divertidos! O desafio “Evoluiu Challenge” traz vídeo de maquiagens maravilhosas ao som da música “Evoluiu”, do funkeiro Kevin o Chris. A edição faz com que a make “evolua” ao longo da música. Olha só:

Tudo começou quando, no fim de agosto, a digital influencer Larissa Rezende decidiu deixar seus posts mais dinâmicos. Em vez de mostrar o passo a passo da maquiagem, ela vai pulando as etapas enquanto curte a música.

O desafio foi realizado por outros craques da maquiagem, como Luccas e Mari Maria. Confira:

