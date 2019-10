Ex-judoca olímpico, Mario Sabino morre após desentendimento com colega da Polícia Militar

O ex-judoca olímpico e cabo da PM Mario Sabino Jr faleceu na noite de sexta-feira (25) na cidade paulista de Bauru após um desentendimento com um colega militar. Segundo informações preliminares, Sabino teria sido assassinado pelo sargento Agnaldo Rodrigues (do Centro de Operações da Polícia Militar, Copom), que se suicidou em seguida. Os corpos foram encontrados por uma viatura da PM, e o local foi periciado, dando início às investigações.

Bauruense, Sabino tinha 47 anos e disputou as Olimpíadas de 2000 (Sydney, Austrália) e 2004 (Atenas, Grécia) na categoria meio-pesado. Foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003 (Santo Domingo, na República Dominicana) e bronze do Mundial de Osaka (Japão) no mesmo ano. No currículo, também o bicampeonato pan-americano de masters.

Sabino vem de uma família de esportistas. Começou a lutar judô aos cinco anos de idade por orientação médica. “Era muito franzino, e o pediatra recomendou que fizesse alguma atividade física para ajudar a desenvolver”, lembra. Logo na primeira competição, veio a primeira medalha de ouro.