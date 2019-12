Celebridades Ex-mulher de Hulk fala pela primeira vez e diz que família está “devastada”

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

O jogador Hulk Paraíba. Foto: Reprodução/Instagram O jogador Hulk Paraíba. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Iran Angelo, ex-mulher do jogador Hulk Paraíba, decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar pela primeira vez sobre o relacionamento do pai de seus filhos com sua sobrinha, Camila Ângelo. Iran disse que a família está devastada após todos os acontecimentos envolvendo o ex e a sobrinha.

Por uma nota divulgada por seus advogados, a ex-mulher do jogador disse lamentar a falta de respeito com seus sentimentos após mais de 12 anos de união e a falta de cuidado em preservar o interesse dos três filhos do casal. “Lamenta-se profundamente que o Sr. Hulk, não satisfeito em ter dado causa à derrocada de um casamento de mais de 12 anos, não tenha respeitado a dor daquela que sempre lhe devotou amor, carinho, respeito e consideração, bem como dos filhos menores do extinto casal, cujos supremos interesses deveriam ser pelo pai preservados.”, diz a nota. As informações são da Coluna Leo Dias, da RedeTV!

