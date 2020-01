Magazine Ex-namorado da filha de Whitney Houston morre aos 30 anos

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Suspeita é de morte por overdose, diz site Foto: Reprodução Bobbi Kristina Brown e Nick Gordon (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Nick Gordon, ex-namorado de Bobbi Kristina Brown, a filha de Whitney Houston, morreu nesta quarta-feira (1º), aos 30 anos de idade, na Flórida. A informação foi divulgada por Jack Walker Jr., irmão de Bob, que fez uma série de publicações no Facebook lamentando o ocorrido. “Deus, por que eu tive que perder meu irmão no ano novo? Tudo que consigo fazer é chorar”, diz uma das mensagens.

De acordo com o portal norte-americano TMZ, a suspeita é de morte por overdose. Gordon teria sido hospitalizado, mas não resistiu à reação às drogas. Ex de Gordon, Bobbi Kristina Brown também morreu jovem, aos 22 anos, em 2015. Ela foi encontrada inconsciente em uma banheira, dentro de uma casa em que namorado estava. Ele, então, foi responsabilizado legalmente pela morte da filha de Houston e condenado a pagar US$ 36 milhões (cerca de R$ 145 milhões).

Bobbi tinha marcas no corpo quando foi encontrada na banheira. O relacionamento era polêmico, já que o rapaz foi adotado informalmente por Whitney quando era adolescente e criado como irmão de Bobbi.

Em 2018, Max Lomas, 24, amigo íntimo de Bobbi Kristina, também morreu em situação semelhante. Segundo uma fonte local, o rapaz estava na casa de um amigo e foi usar o banheiro. O amigo ficou preocupado com a demora e, ao entrar no cômodo da casa, viu o jovem inconsciente no chão, com uma seringa o lado do corpo.

Lomas foi levado às pressas para um hospital, onde foi dado como morto. A provável causa da morte foi uma overdose. Ele namorou Kristina quando era adolescente e contou que ela e o então namorado, Nick Gordon, entraram em uma discussão algumas horas antes de a jovem ser encontrada morta. “Eu bati na porta, e foi quando a vi ela flutuando na água”, disse na época.​

