Ex-PM que matou jovem boxeador em Osório é julgado em Porto Alegre

Após ter sido adiado no mês de abril, o julgamento do ex-policial militar Alexandre Camargo Abe, de 38 anos, que matou o boxeador Tairone Luis Silveira da Silva aos 17 anos, foi retomado nesta quinta-feira (26) na 1ª Vara Criminal de Porto Alegre. O crime ocorreu em Osório, em março de 2011, e o ex-PM é acusado de homicídio qualificado.

É a segunda vez que ocorre a sessão de julgamento do ex-PM. Na primeira, em abril deste ano em Osório, o conselho de sentença foi dissolvido pois a defesa alegou que não havia segurança para o julgamento prosseguir devido à quantidade de familiares e apoiadores da vítima ao redor do fórum. Os representantes do ex-PM alegaram que parentes da vítima fizeram ameaças a ele. Com isso, conseguiram a transferência de comarca para a Capital, onde ocorre o julgamento hoje.

Alexandre Camargo Abe, expulso da corporação, foi detido semanas após o crime e ficou preso por cerca de dois anos, até conseguir liberdade, em 2013. A defesa do ex-PM pediu a transferência do julgamento para Porto Alegre, alegando parcialidade entre os jurados, esta foi aceita. Com a mudança no local, o caso passa agora para a juíza Taís Culau de Barros.

A juíza responsável pelo caso na Capital é Taís Culau de Barros e o promotor da acusação é Eugênio Paes Amorim. Já os advogados da defesa são são Ezequiel Vetoretti e Rodrigo Grcellé Vares, os mesmos que atuaram ao lado de Leandro Boldrini no caso Bernardo.

Sobre o crime

Conforme o Ministério Público, Alexandre Camargo Abe tinha um sentimento de intolerância com o grupo de jovens que se reunia com a vítima nas proximidades de sua casa, em osório. Um dia, quando Tairone passava na frente da casa de Abe, o ex-PM o chamou, mas o boxeador o ignorou e seguiu caminhando. Diante disso, o acusado passou a acompanhá-lo na mesma direção da calçada e então atirou e atingiu o rapaz duas vezes. Ele portava uma pistola Taurus. Conforme a investigação, o ex-policial já tinha ameaçado Tairone outras vezes. Abe alega que agiu em legítima defesa.

