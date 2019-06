Exclusivo: Presidente do Inter destaca “volta por cima” e projeta decisões no segundo semestre

*Valéria Possamai

O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, concedeu entrevista exclusiva à Rádio Grenal, nesta terça-feria (25), em Atibaia. O mandatário falou sobre a temporada de treinamentos no interior de São Paulo, as projeções do time para a sequência decisiva do segundo semestre de 2019 e as especulações quanto às saídas de jogadores.

Medeiros destacou o atual momento que vive o time após superar o rebaixamento em 2017. Classificado à Libertadores da América e na Copa do Brasil, o grupo conseguiu reconquistar a confiança e devolver a alegrias aos seus torcedores.

“A realidade do Inter hoje é bem diferente de 2017. Passamos pelo momento mais difícil da história do clube. Foi complicado, demorado, mas conseguimos devolver a alegria e autoestima ao nosso torcedor. O Inter hoje que expôs sua realidade financeira dá a certeza de que estamos no caminho certo. Temos confiança de que podemos enfrentar as três competições com seriedade e confiando no nosso grupo”, afirmou o mandatário.

O presidente também comentou a escolha por Atibaia, interior de São Paulo, para a realização de treinamentos. “Esses treinamentos são importantes para que possamos estar preparados para os desafios que vem após a pausa. Serão jogos decisivos e muito difíceis. A escolha da Atibaia se deve a vários fatores. Essa semana de tempo bom, campos, academia, condições ideais para o que o grupo possa fazer intertemporada.”

Edenilson esteve em pauta durante a entrevista ao programa Futebol Alegria do Povo, da Rádio Grenal. O volante, que foi alvo de propostas do futebol árabe, contudo, deve seguir defendo as cores do colorado e tem importância destacada dentro e fora das quatro linhas pelo dirigente. “Chegaram duas propostas. Está aí, está tranquilo. É um jogador importante para equipe, para o grupo, é referência. É normal que se especule muito.”

O grupo de jogadores segue a preparação em Atibaia durante esta terça-feira, em dois turnos. No sábado após amistoso contra o time que leva o nome da cidade, a delegação retorna para Porto Alegre, onde na próxima semana dará sequência aos trabalhos do CT Parque Gigante.

Leia mais: Inter encaminha compra do meia José Aldo

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: