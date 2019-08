Execução da Mostra EliteDesign 2019 em ritmo acelerado e com abertura ao público marcada para o dia 27 de setembro

A direção e a curadoria da Mostra EliteDesign, visitou neste domingo, 25 de agosto, as instalações do evento que está com seus ambientes em execução. A exposição acontecerá junto ao Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre, o mais antigo do Brasil dedicado ao esporte, fundado em 1888. Os espaços estão sendo revitalizados, através da parceria entre os profissionais integrantes, direção da Mostra EliteDesign e o clube, valorizando o lugar histórico na cidade e o esporte, através da arquitetura. De acordo com a Recyklare Arquitetura, a execução está em ritmo acelerado. “Os ambientes da Mostra EliteDesign neste ano surpreenderão pela qualidade e colorido com espaços impactantes, inusitados. Teremos uma grande mostra, com um time de arquitetos e designers de excelente qualidade. Onde desfrutaremos de uma magnífica paisagem, a beira do rio Guaíba, envolvendo beleza e elegância”, destacam Luiz Fernando Rhoden e Tales Beier Ferreira, curadores da mostra.

Faltando pouco menos de 40 dias para começar o evento, o movimento é intenso. Além dos ambientes, a Mostra EliteDesign favorece a consolidação de novos negócios, estimulando parcerias e propiciando o desenvolvimento do turismo na capital dos gaúchos, bem como a notoriedade de diferentes marcas que se fazem presentes. Dentro deste cenário, em 2019, foram concretizadas parcerias estratégicas com o Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau. A entidade está apoiando a realização do evento pelo fomento ao turismo de negócios na capital dos gaúchos. Também consolidada parceria com o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, que ocorrerá em Porto Alegre entre 09 e 12 de outubro de 2019.

