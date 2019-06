Executivo de futebol do Inter nega negociação envolvendo Danilo Fernandes: “Vamos precisar dele”

Alvo de especulações a respeito de negociações, Danilo Fernandes tem a situação assegurada no Inter. Conforme o executivo de futebol do colorado, Rodrigo Caetano, em entrevista à Rádio Grenal, o clube não recebeu nenhum interesse pelo goleiro. O dirigente também afirmou que o arqueiro é peça importante para o elenco do técnico Odair Hellmann.“Não recebemos nenhum contato, nem sondagem pelo Danilo Fernandes. Nem pensamos na saída desse jogador. Ele será inscrito na próxima fase da Libertadores. É um jogador experiente, vamos precisar dele”, declarou o dirigente durante entrevista ao programa Futebol Alegria do Povo.

Recentemente, o nome do goleiro colorado esteve ligado aos interesses do São Paulo. A tendência é que o clube paulista apresente uma proposta pelo jogador durante a janela de transferências.

Ainda com relação a movimentação do mercado, o dirigente disse que a direção de futebol está atenta as negociações, principalmente ao assédio de outros clubes em jogadores do elenco colorado. “Sabemos que existem muitos assédios em nossos atletas, mas vamos tratar isso com muita cautela para tomar sempre decisões adequadas. Estamos atentos ao mercado. Sabemos que a janela do meio do ano é muito importante, pois ela pode nos tirar do caminho dos títulos, mas também nos colocar mais perto deles. Se a gente vender algum jogador, vai ser complicado contratar uma reposição. O mercado está bem complicado. Todos os clubes valorizam muito seus ativos.”

Veja outras declarações do dirigente:

Propostas pelo lateral-esquerdo Iago:

🗣️Rodrigo Caetano, executivo de futebol do @SCInternacional: "Se o Iago sair é porque entendemos realmente que foi o melhor para o clube e para o jogador. Nós pensamos muito as situações e vamos agir da melhor maneira." — rádio grenal (@rdgrenal) June 5, 2019

Disputa do título do Campeonato Brasileiro:

🗣️Rodrigo Caetano, executivo de futebol do @SCInternacional: "Brasileirão é uma longa maratona de jogos. Hoje, infelizmente, o Palmeiras não tem cometido erros. Eles estão acima. Mas o Inter também está pronto para buscar o título." pic.twitter.com/U0vjS805Oy — rádio grenal (@rdgrenal) June 5, 2019

Contratação do centroavante Paolo Guerrero:

🗣️Rodrigo Caetano, executivo de futebol do @SCInternacional: "Eu já conhecia o Guerrero e sabia das dificuldades que ele estava passando. Levantei a possibilidade na época, convencemos o jogador que Porto Alegre era o melhor lugar pra ele atuar. Temos dado muito carinho pra ele." — rádio grenal (@rdgrenal) June 5, 2019

Interesse em Charles Aránguiz:

🗣️Rodrigo Caetano, executivo de futebol do @SCInternacional: "O Aránguiz deixou uma lembrança boa. É normal que a gente deseje o retorno dele. Mas hoje é só um sonho, está muito distante. Ele está vinculado à outro clube. Não podemos comprometer o financeiro do clube." — rádio grenal (@rdgrenal) June 5, 2019

🗣️Rodrigo Caetano, executivo de futebol do @SCInternacional: "Os valores para contratar o Aránguiz são bastante elevados. É bem complicado. Posso afirmar que a chance é quase zero." — rádio grenal (@rdgrenal) June 5, 2019

Observação em Romero, do Corinthians: