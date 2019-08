Sete pessoas e milhares de pessoas evacuadas nesta segunda-feira (5) por explosões provocadas por um incêndio em um depósito de munições na Sibéria, indicaram as autoridades locais. As explosões, causadas por um incêndio cuja origem se desconhecia, começaram em um depósito de obuses em uma unidade militar perto do município de Kamenka, informou um comunicado.