Uma explosão em uma embaixada dos EUA em Cabul na terça-feira (10) acendeu o alerta em meio a crise com Talibã. Ninguém se feriu, segundo agência. Grupo extremista ameaçou EUA após Donald Trump cancelar rodada de negociações. Ataque ocorreu na véspera do aniversário dos atentados de 11 de Setembro. Ninguém, no entanto, assumiu a responsabilidade pelo ataque.

