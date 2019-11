Mundo Explosão mata nove em cidade síria na fronteira com a Turquia

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Foto: Reprodução Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Pelo menos nove pessoas foram mortas no que parece ter sido a explosão de um carro-bomba em uma cidade no norte da Síria ocupada pela Turquia. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Mas o Ministério da Defesa turco acusou forças curdas. O incidente ocorreu sábado à noite (23) em Tel Abyad, próximo à fronteira com a Turquia.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, afirmou que 22 pessoas ficaram feridas.

A cidade está sob controle dos militares turcos desde que foi ocupada durante um ataque terrestre. Esta é a quarta explosão na área neste mês. Um outro carro-bomba matou 13 civis em 2 de novembro.

O grupo curdo Forças Democráticas Sírias negou responsabilidade e defendeu no Twitter que milícias apoiadas pela Turquia estão por trás da explosão como parte de um esforço para expulsar a população curda de Tel Abyad.

