Expointer 2019: inscrições de animais começam na próxima segunda-feira

As inscrições de animais para a 42ª Expointer serão abertas na próxima segunda-feira (1º), por meio do Sistema de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (Seapdr). A data-limite para a inscrição é 29 de julho. Os criadores devem procurar suas associações de raças e outras entidades autorizadas para garantir participação na maior feira a céu aberto da América Latina, que ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O Secretário da Agricultura do estado, Covatti Flilho, destacou a importância do evento: “A feira é uma grande oportunidade para nossos pecuaristas exibirem o que há de melhor em termos de genética, evidenciando a qualidade de nossos rebanhos em um palco internacional como a Expointer”.

O Parque de Exposições Assis Brasil conta com 141 hectares e 70 mil metros quadrados de área de exposição, possibilitando integração entre os 5,9 mil expositores. No ano passado, um dos destaques foi a readequação dos estandes para gado de corte, com nova cobertura, e o retorno do espaço para a comercialização. Além de animais, a Expointer terá em sua programação palestras técnicas, feira da agricultura familiar e espetáculos artísticos, entre outras atrações.

