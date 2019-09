Exposição de fotógrafo cego destaca a importância da inclusão no Canoas Shopping

Uma exposição de fotografias para pessoas cegas está rolando desde o último sábado (21) no Canoas Shopping. O projeto, que serve para divulgar a hashtag #PraCegoVer, destaca a importância da inclusão dos deficientes visuais e permite que eles tenham acesso à descrição das imagens no local. As imagens são do fotógrafo deficiente visual Valdir da Silva, que perdeu a visão durante um acidente de trabalho, em 1999, quando tinha 24 anos. As peças ficam expostas até o dia 11 de outubro. A mostra acontece no 1º piso do shopping e a entrada é gratuita.

A #PraCegoVer foi criada pela professora baiana Patrícia Braille, que sabe da dificuldade das pessoas cegas ao utilizarem as redes sociais. Por isso, ela criou esse movimento de conscientizar e mobilizar as pessoas para fazerem uma descrição nas imagens em quem postam nas mídias sociais para ser lida para uma pessoa que não enxerga. O Canoas Shopping utiliza a hashtag #PraCegoVer em suas postagens do Facebook desde 2016.

