O partido ultradireitista AfD (Alternativa para a Alemanha) ficou sem aquela que teria sido sua primeira prefeitura, na cidade de Görlitz, um de seus redutos no Leste da Alemanha. Sebastian Wippel, candidato da AfD ficou com 44,9% dos votos no segundo turno neste domingo (16), atrás de seu rival da CDU, Octavian Ursu, com 55,1%.