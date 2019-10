Fã é pedida em casamento em show de Anitta e cantora faz comentário polêmico

Anitta causou polêmica durante show em São Paulo no último domingo (29). Além do cantor Vitão ter roubado um selinho dela, Anitta também fez um comentário ousado para fãs que subiram no palco a fim de realizarem um pedido de casamento. Como podemos assistir no vídeo, ao desejar felicidades para o novo casal, a cantora disparou: “que o casamento de vocês dê certo e não seja uma m* igual os meus relacionamentos”.

Confira:

Vale lembrar que a cantora já foi casada com Thiago Magalhães e, recentemente, terminou namoro de três meses com o surfista Pedro Scooby.

