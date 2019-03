Fã entrega José Loreto e Débora Nascimento juntos em uma floricultura no Rio

Surgem mais indícios de que Débora Nascimento e José Loreto podem ter reatado o casamento. Um dia antes de a atriz ser fotografada de aliança num shopping no Rio de Janeiro, ela já tinha sido vista ao lado do ator numa floricultura no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, no último domingo. Um funcionário entregou a visita do casal ao estabelecimento e postou fotos com eles por lá.

“Estava com a esposa aqui”, disse ele entre os comentários da foto. Antes, o mesmo funcionário já havia elogiado a simpatia de José Loreto na legenda do clique com o ator de “O sétimo guardião”: “Muito bem-humorado. Humildade na alma”. No mesmo dia, Débora desejou “bom dia” para seus seguidores com um vídeo com orquídeas.

Débora Nascimento e José Loreto romperam na segunda semana do mês de fevereiro. Eles começaram a namorar nos bastidores da novela “Avenida Brasil”, em 2012, e oficializaram a união em maio de 2016. Eles são pais de Bella, de 11 meses.

