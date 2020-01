Magazine Fábio Porchat é atacado na internet ao aparecer em vídeo falando mal de Lula e de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

"Não posso achar o Bolsonaro uma besta e o Lula safado ao mesmo tempo?", disse Porchat Foto: Reprodução/Youtube "Não posso achar o Bolsonaro uma besta e o Lula safado ao mesmo tempo?", disse Porchat (Foto: Reprodução/Youtube) Foto: Reprodução/Youtube

Um vídeo que tem circulado pelas redes sociais tem causado polêmica para os lados do humorista Fábio Porchat. Isso porque o comediante aparece em uma entrevista falando mal do ex-presidente Lula e também do atual comandante do País, Jair Bolsonaro.

No vídeo, o entrevistador questiona Fábio sobre sua visão política, e ele traça um paralelo entre os dois parlamentares. Primeiro, fala do petista. “Eu acho que o Lula tem coisas positivas, mas acho que ele é safado, que ele roubou, que o PT instalou uma máquina, a gente tem petróleo, a gente tem mensalão e tudo o que aconteceu. A Dilma fez a economia se destruir”, disse.

Na sequência, indagado sobre o que ele achava de Bolsonaro, falou de forma incisiva que também não era favorável ao tipo de governo dele. “Odeio o Bolsonaro, eu acho a pessoa mais despreparada do mundo. Acho ele nocivo ao País, para a instituição. A única coisa positiva do Bolsonaro ter ganho é porque ele tirou o PT de continuar.”

Nas redes sociais, Porchat voltou a atacar ambos os lados: “Não posso achar o Bolsonaro uma besta e o Lula safado ao mesmo tempo?” A repercussão foi imediata e sobrou agressões de todos os lados, tanto da esquerda quanto da direita.

Dos que defendem o ex-presidente Lula, houve gente que se ofendeu. “Vai apanhar dos dois lados agora. Esse não tem salvação”, escreveu um internauta. “Tem o direito de achar o que quiser, só não pode reclamar da censura porque foi esse tipo de discurso que permitiu a ascensão do neofascismo no Brasil”, escreveu outro.

Os adeptos da direita chegaram a cogitar que a fala de Porchat sobre Lula seria uma possível armação, isto é, que Porchat tria falado mal do ex-presidente só para parecer isento. “Não dá para acreditar em nada do que esse pseudo-humorista diz, principalmente porque o PT está em silêncio sobre essas declarações. Veja bem, eu disse PT, não os militantes petistas. Abram os olhos, esse Fábio Porchat é mais um pau mandado da Esquerda Brasileira”, escreveu um outro.

“Nociva é a voz estridente e o jeito boiola de falar desse porchato”, postou uma outra seguidora, já em tom homofóbico.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário