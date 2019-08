Facebook contratou pessoas para transcrever áudios de usuários do Messenger

O Facebook pagou funcionários terceirizados para transcrever áudios de usuários do aplicativo Messenger. A denúncia é da agência Bloomberg, que divulgou o fato nesta terça-feira (13). A agência afirmou que recebeu informções de pessoas contratadas para realizar o serviço, porém, que precisavam permanecer anônimas para manter seus empregos.

De acordo com a reportagem, as pessoas contratadas para fazer a transcrição dos áudios não recebiam informações sobre a origem das gravações, nem sobre como foram feitas. Apesar de alguns dos trechos terem conteúdo vulgar, segundo a Bloomberg, os funcionários não sabem para que o Facebook usava as transcrições.

A empresa — que acabou de receber uma multa histórica de US$ 5 bilhões de reguladores nos Estados Unidos por violações de privacidade — sempre negou que coletasse áudios de usuários de maneira não solicitada para direcionar publicidade.

Deixe seu comentário: